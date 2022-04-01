«Какая экономика? Они уже отобрали часть территории Грузии»: Президент Зеленский прокомментировал отказ грузинской власти ввести санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение властей Грузии не вводить санкции против российской федерации.

Этот вопрос он обсудил в субботу, 23 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве.

Президент отметил, что отношения с Грузией портиться не будет, но выразил непонимание позицией власти в Грузии.

— Я реально не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я реально не понимаю. И потому я так болезненно это воспринимаю. Я считаю, что это того не стоит – то, на что они идут. Отказ от введения санкций, эти копейки в истории двух государств, в истории такого соседства. Несмотря на количество километров мы соседи. Мы намного ближе чем мы с россией, вы видите, у нас с россией война. Мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией и мы уверены, что их не будет, - сказал Президент.

Он отметил, что народ Грузии оказывает большую помощь – выходит на митинги в своей стране и помогает Украине на ее территории. При этом, власть находит причины, чтоб не помогать Украине, хотя по факту сама находится под гнетом рф.

— Как Грузия вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как вы поддерживали, наши люди обращались, как ваши люди приехали сюда и, отдавали жизнь свою воевали, поддерживали и волонтерили. Но я не могу понять поведения… Я не учитель, а ваши лидеры – не ученики, они взрослые люди и это не игрушки. Я не понимаю, ради чего. Не введение санкций? Я слышал месседжи, что «мы должны сохранять свою экономику». Какая экономика? Они уже отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так не считаю, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что грузинское правительство продолжает предоставлять россии услуги по обходу международных санкций.