Немецкий концерн хочет поставить Украине 100 БМП Marder, решение за Шольцем - Welt

Немецкая оборонная промышленность требует разрешения правительства Германии на поставку 100 боевых машин пехоты типа Marder защитникам Украины.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag в пятницу, 22 апреля, пишет УНН.

«Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) в ближайшие дни должен решить, хочет ли он еще позволить прямые поставки бронемашин из Германии в Украину. Впервые с начала войны федеральному правительству был подан официальный запрос на разрешение такого экспорта вооружений. По информации газеты, в четверг оно было получено Минэкономики и сразу передано в Федеральный совет безопасности», - пишет издание.

Сообщается, что кроме канцлера в секретный совещательный орган входят девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности. Его координирует Федеральная канцелярия.

Речь о около 100 «бронированных транспортерах Marder, которые хранятся и быстро доступны» . Rheinmetall Landsysteme, дочерняя компания группы вооружений Rheinmetall, хотела бы продать их Украине «в кратчайшие сроки». Согласно предложению компании, имеющейся в распоряжении газеты, первая партия может быть доставлена ​​уже «в течение нескольких недель». Соглашение готово, осталось только одобрение федерального правительства.

Правительственные круги также подтвердили получение запроса на согласование.

Как сообщается, письменное предложение правительство Украины уже получило 14 апреля. В нем Rheinmetall предлагает не только танки, но соответствующие боеприпасы, а также обслуживание и обучение солдат на сумму 153 миллиона евро. В прошлом представители федерального правительства утверждали, что поставки немецкой бронетехники нецелесообразны, поскольку украинские солдаты не были обучены и перегружены техническим обслуживанием.

Сообщается, что поставки планируются тремя траншами: 20 боевых машин должны быть переданы через шесть недель, еще 25 – через полгода и 55 – через двенадцать месяцев. Также речь идет о 1,5 млн. патронов на сумму 42,6 млн. евро.

Обучение украинскому экипажу для танков будет осуществлять персонал Rheinmetall. Компания предлагает несколько курсов в Германии. Для технического обслуживания предлагается « логистический пакет», который кроме «специальных инструментов» и запасных частей также включает «временную сервисную базу вблизи границы (например, в Польше или Словакии)».

Предполагается, что там будут работать «специалисты по обслуживанию клиентов» из Rheinmetall.