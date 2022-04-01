Немецкий концерн хочет поставить Украине 100 БМП Marder, решение за Шольцем - Welt

Немецкая оборонная промышленность требует разрешения правительства Германии на поставку 100 боевых машин пехоты типа Marder защитникам Украины.
Об этом сообщила газета Welt am Sonntag в пятницу, 22 апреля, пишет УНН.
«Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) в ближайшие дни должен решить, хочет ли он еще позволить прямые поставки бронемашин из Германии в Украину. Впервые с начала войны федеральному правительству был подан официальный запрос на разрешение такого экспорта вооружений. По информации газеты, в четверг оно было получено Минэкономики и сразу передано в Федеральный совет безопасности», - пишет издание.
Сообщается, что кроме канцлера в секретный совещательный орган входят девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности. Его координирует Федеральная канцелярия.
Речь о около 100 «бронированных транспортерах Marder, которые хранятся и быстро доступны» . Rheinmetall Landsysteme, дочерняя компания группы вооружений Rheinmetall, хотела бы продать их Украине «в кратчайшие сроки». Согласно предложению компании, имеющейся в распоряжении газеты, первая партия может быть доставлена уже «в течение нескольких недель». Соглашение готово, осталось только одобрение федерального правительства.
Правительственные круги также подтвердили получение запроса на согласование.
Как сообщается, письменное предложение правительство Украины уже получило 14 апреля. В нем Rheinmetall предлагает не только танки, но соответствующие боеприпасы, а также обслуживание и обучение солдат на сумму 153 миллиона евро. В прошлом представители федерального правительства утверждали, что поставки немецкой бронетехники нецелесообразны, поскольку украинские солдаты не были обучены и перегружены техническим обслуживанием.
Сообщается, что поставки планируются тремя траншами: 20 боевых машин должны быть переданы через шесть недель, еще 25 – через полгода и 55 – через двенадцать месяцев. Также речь идет о 1,5 млн. патронов на сумму 42,6 млн. евро.
Обучение украинскому экипажу для танков будет осуществлять персонал Rheinmetall. Компания предлагает несколько курсов в Германии. Для технического обслуживания предлагается « логистический пакет», который кроме «специальных инструментов» и запасных частей также включает «временную сервисную базу вблизи границы (например, в Польше или Словакии)».
Предполагается, что там будут работать «специалисты по обслуживанию клиентов» из Rheinmetall.