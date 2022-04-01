Каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен, – Арахамия

Российские военнопленные в Николаеве Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия объяснил, зачем ВСУ берут военнопленных.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен», - написал Арахамия.

Также он добавил, что при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных брать стало гораздо труднее. Поэтому есть проблемы с пополнением обменного фонда.