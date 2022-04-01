«Твари вы. И гореть вам в аду», – мэр Одессы Труханов отреагировал на ракетный удар оккупантов по жилому дому

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по многоэтажному дому и заявление минобороны рф об «уничтожении военных объектов в Одессе».

Видео его комментария размещено в Telegram-канале горсовета.

- У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом. То, что они сегодня поразали своим высокотным оружеим. Они называют жилой дом военным объектом. Уже сейчас подтверждена гибель 8 человек, среди которых трехмесячный ребёнок, одесситка, которая так и не увидела жизни. твари вы и гореть вам в аду, - заявил Труханов.