«У него есть та самая миссия – миссия от Бога»: Зеленский надеется, что Папа Франциск сможет посетить Украину и спасти Мариуполь

Президент Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину в ближайшее время, а также помочь эвакуировать гражданское население из Мариуполя.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции на станции киевского метрополитена «Майдан Незалежности».

«Я бы очень хотел, чтобы он приехал, с самого начала. Чтобы он поддержал наших людей на востоке государства. Я хотел бы, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь – именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы – говорить рано. Но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть именно миссия – миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей», - сказал Зеленский .

Президент добавил, что украинские власти обращались к Святому Престолу с просьбой помочь организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Зеленский также сказал, что он очень ценит поддержку Папы и лично встречу с ним в 2020 году. В их разговоре Зеленский поднял тему освобождения из итальянской тюрьмы украинца Виталия Маркива, и, по словам президента, Ватикан приложился к освобождению Маркива после их разговора.

Напомним, командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску , чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критично. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь .

12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.

15 апреля к омандиру батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волина призвал власть провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.