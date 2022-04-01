Война на Николаевщине: Оккупанты пытались продвигаться на границы Херсонской области, но отступили с потерями

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 23 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 апреля.

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09:14 В субботу, 23 апреля, возле села Новокиевка 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

С начала войны в Николаевской области погибло 43 ребенка.

07:41 Как На Южнобугском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

03:15 В Херсонской области, накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться, сообщает ОК «Південь».

Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались неудачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены.

Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.

Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетному удару почти по всей территории Украины.