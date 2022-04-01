Президент Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: С нами – правда, люди и Господь

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга.

Видео поздравления опубликовал Офис Президента.

- На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес! – сказал Зеленский.