В Мариуполе в результате обстрела российских оккупантов погиб предатель, который в 2015 году корректировал их огонь по городу

В Мариуполе от обстрелов российских военных погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году корректировал огонь оккупантов по городу, а в 2019 году вышел на свободу по «закону Савченко».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram

В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мразь, которая в 2015 году навела российские «Грады» на микрорайон «Восточный». Который фактически избежал наказания из-за «правки Савченко», - написал он.

Напомним, что ранее в Херсоне неизвестные расстреляли пророссийского блогера.