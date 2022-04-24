Российские оккупанты в Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ

В оккупированных Донецке и Луганске российские военные захватили сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщила зампосла Великобритании в ОБСЕ в Вене Дейдра Браун, передает Reuters.

Как отмечается, ОБСЕ пытается добиться освобождения нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны российскими оккупантами.

«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников», – заявили в пресс-службе ОБСЕ.

Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ ОБСЕ в Украине.

«А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские прокси на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещениям Миссии и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ», – сообщила Браун.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.

О СММ ОБСЕ в Украине:

Наблюдатели СММ работают без оружия, миссия отчитывается о ситуации с безопасностью, информирует о гуманитарной ситуации на основе собственных наблюдений, способствует другим организациям в доставлении помощи и т. д. С момента своего развертывания в марте 2014 года Миссия опубликовала около 2 400 ежедневных отчетов и более 240 уведомлений.

В 2021 году группы мониторинга совершили почти 18 тысяч патрулирований и обеспечили примерно 400 «окон тишины», что позволило ремонтировать и удерживать критические объекты гражданской инфраструктуры на востоке Украины.