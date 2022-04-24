Советник главы ОП опубликовал перечень «достижений» россии в войне против Украины

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал список «достиженией» российской федерации за два месяца войны в Украине.

Публикуем этот перечень без изменений.

1. За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

2. За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

3. «Русские военные корабли» («Москва» в том числе) научились следовать по правильному адресу.

4. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

5. Доказали миру, что Рф настолько «богатая» страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

6. Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов «освободителями», а террор в другой стране – «освобождением».

7. Доказали миру, что «вторые по силе армии» воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

8. Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

9. Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

10. Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.

11. Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

12. Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.

13. Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Предлагаю постоянно дополнять «достижения» русских. :) #Бытьклиническимрусским…