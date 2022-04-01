Депутат-коллаборационист и наводчицы: В СБУ разоблачили очередных предателей, которые сотрудничали с русскими оккупантами

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд коллаборационистов и предателей Украины, которые давали координаты жилых домов и больниц, наводили огонь врага и передавали данные о позициях ВСУ.

Об этом сообщают в СБУ.

В Херсонской области:

На госизмене разоблачен депутат одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ для подрывной деятельности. После начала войны коллаборант помогал расквартировывать русских оккупантов. Также ориентировал оккупантов для патрулирования на местности. СБУ задержала его во время его поездки в Одессу – оттуда он планировал выехать заграницу по иностранному паспорту.

В Харьковской области:

Контрразведчики СБУ разоблачили приспешницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов. Кроме этого, она передавала оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений. Во время обысков у задержанной выявили средства связи с куратором спецслужбы рф и большую сумму российских рублей.

В Луганской области:

Ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Они собирали разведданные по перемещению техники ВСУ, фотографировали ее и передавали оккупантам фотографии с привязкой к местности. Также они корректировали обстрелы городской инфраструктуры и жилых домов. За работу информаторам обещали награду в виде автомобиля, который оккупанты украли у местных жителей. «Агентов» задержали на попытке фотофиксации позиций украинских войск.

Еще одна приспешница захватчиков разоблачена вблизи Попасной. Она передавала оккупантам информацию о расположении огневых позиций украинских подразделений. Связь поддерживала через свою дочку, которая, пребывая в Москве, была завербовала фсб.

В Донецкой области:

СБУ задержала корректировку вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов. Именно по ее координатам оккупанты совершали авиаудары по промышленным объектам. До этого злоумышленница собирала информацию о позициях и количества украинских военных на территории города. Получив, передавала в «ДНР» через каналы связи.

В Одессе:

Задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг расконсервировал для проведения информационных диверсий. Злоумышленник распространял через социальные сети дезинформацию о ситуации на фронте и призывал поддержать оккупантов. Для этого специально создал и администрировал больше десятка пропагандистских интернет-платформ.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии. Эти компании могли использовать часть прибыли на поддержку захватнических действий кремля против Украины. Благодаря оперативному реагированию СБУ своевременно выкрыли и заблокировали соответствующие активы. На конечных потребителей компании эта блокировка не повлияет. Компаниям аннулировали лицензии.

Напомним, Генеральная прокуратура и СБУ объявили подозрение российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, задержанному в Чернигове после сбития самолета 5 марта.