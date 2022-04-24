«Огромная победа украинской военной медицины»: Более 80% раненных бойцов ВСУ после лечения возвращаются в строй

Благодаря усилиям военных медиков, более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

- Мне удалось передать ремни нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И чтобы вы понимали, что это тоже огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%... Я говорю об уровне военной медицины, качестве лечения и качестве реабилитации, - заявила Маляр.