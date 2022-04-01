Украина не признает аннексию Крыма, но вопрос о возвращении полуострова могут отложить, - Ермак

Вопрос о возвращении Крыма довольно непростой, он может быть отложен на какой-то период времени. Однако Украина никогда не признает незаконную аннексию полуострова.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами, передает УНН.

- Крым – безусловно, это территория Украины. Но этот вопрос непростой. И мы говорили, что сегодня обсуждается, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, безусловно, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за нашу территорию, - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что для Украины объектом переговоров не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет нашего государства.