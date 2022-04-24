Оккупированная Запорожская АЭС работает в энергосистеме Украины, - «Энергоатом»

Временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

«Текущей мощности энергоблоков Запорожской АЭС вполне достаточно для полноценной жизнедеятельности населения и работы промышленных объектов. Запорожская АЭС работает с соблюдением норм ядерной, радиационной и экологической безопасности. Радиационное, экологическое и противопожарное состояние на территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны в пределах нормы», - говорится в сообщении.