С начала полномасштабного вторжения россия депортировала почти миллион украинцев

Минобороны рф заявило, что россия депортировала уже более 951 тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, за минувшие сутки россия вывезла из районов Украины и территории, оккупированной незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР», 16838 человек, из них 1402 ребенка.

Всего, как заявили в минобороны рф, с начала войны россия депортировала 951 тысячу 329 украинцев, в том числе 174 тысячи 689 детей.