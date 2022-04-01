Мы требуем от ООН организовать гуманитарный коридор из Мариуполя, - вице-премьер Верещук

ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос следует поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, пишет «РБК-Украина».

- Мы уже не просим, ​​мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из «Азовстали», и из Мариуполя в целом. На «Азовстали» сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России). Самое главное, что может сделать ООН – это открыть гуманитарный коридор, - отметила она.

Напомним, что генсек ООН Гутерриш посетит Москву для переговоров с путиным и Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.