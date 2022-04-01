«Белорусские партизаны» помогли замедлить наступление рф на Киев, - The Washington Post

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину планировался молниеносный захват Киева. Однако сразу же на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли хаос в логистику российских войск.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, буквально с первых дней вторжения в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли работники железной дороги, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности. Именно благодаря их действиям в течение нескольких дней российская цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов была полностью парализована.

Как рассказали представители этой сети, атаки были простыми, но эффективными и были нацелены на щиты управления сигналами, которые нужны для функционирования железных дорог. В итоге поезда простаивали целыми днями, что вынуждало россиян пополнять запасы автотранспортом. Это в свою очередь привело к известным многокилометровым колоннам на севере Киевской области.

- Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере. Это замедлило их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики, - отметила научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Эмили Феррис.

По словам белорусского активиста Юрия Рававоя, диверсии на железной дороге выиграли время для Вооруженных сил Украины.

- Не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичом в стене, - отметил он.

Издание пишет, что железнодорожная война до сих пор преподается в школах Беларуси как наиболее успешная тактика партизан во время Второй мировой войны. Однако нынешние партизаны стремились избегать жертв, поэтому сосредоточились на повреждении оборудования.