В трофейной российской технике были детали из Германии и Франции – их поставляли, несмотря на санкции

В захваченной украинскими военными российской технике находят детали двойного назначения из Германии, Франции и Израиля. Это несмотря на то, что в ЕС с 2014 года действует запрет на поставку соответствующего оборудования в Россию.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, передает «Новое время».

- Мы сейчас показываем факты и будем делать тоже их публичными, потому что в трофейной российской технике, захваченной украинскими военными на поле боя, мы видим детали двойного назначения, причем из таких стран, как Германия, Франция, Израиль. При этом всем, те же Германия и Франция с 2014 года должны были соблюдать санкционный режим. К сожалению, мы видим, как это на практике происходило, – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина «откровенно реагирует» на такие случаи. Замглавы ОП также отметил необходимость перекрытия возможностей для России обходить санкции и ввозить подсанкционную продукцию через третьи страны.