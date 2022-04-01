«Мы заслужили помощь и мы на нее рассчитываем»: Командир николаевских морпехов о критической ситуации на «Азовстали»

Командир николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты в Мариуполе Сергей Волына призвал украинские власти и мировых лидеров ускорить освобождение украинских воинов и мирных граждан из блокады.

Разговор с Волыной опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Командир морпехов подтвердил, что противник продолжает наносить авиаудары, артиллерийские обстрелы, штурмовать «Азовсталь».

- Ситуация критическая… Защищаться автоматом против бомбардировщиков или крылатых ракет, штурмовых группировок, которые прикрывают десятки танков, очень сложно. Но мы это делаем, так или иначе. Есть успехи, но они сопровождаются человеческими жертвами. Мы очень верим в то, что наше государство наградит нас за нашу службу. Мы выполняли разнообразные задачи 60 дней, нам было непомерно сложно, и сегодня какой-то луч света от нашей власти, от дипломатов должен пролиться, - сказал Волына.

Командир морпехов призвал лидеров государств применить к украинским защитникам процедуру «extraction» – вывезти их на территорию государства, которое не участвует в войне.