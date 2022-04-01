В США анонсировали новую помощь Украине в борьбе против российского вторжения

США объявят о новой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России на следующей неделе.

Об этом сообщил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, пишет «Новое время».

- Мы объявляем о поставках, которые мы предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы, практически каждый день, а если не каждый день, то еженедельно, и у нас будет больше информации об этом на следующей неделе, - отметил он в программе NBC.

По словам Файнера, США продолжают рассматривать «дополнительные шаги», когда речь идет о наказании Кремля за его вторжение в Украину.

- Я думаю, мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, - резюмировал представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, также оцениваемого в $800 миллионов, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.