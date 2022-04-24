ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ отбили семь атак врага и уничтожили 63 единицы техники

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 24 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 апреля.

Информация постоянно обновляется:

00:31 В штабе ООС сообщили, что 24 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага.

Украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата «Орлан-10».

00:17 Жители Мариуполя покидают город на автомобилях, поврежденных в результате постоянных обстрелов оккупантов, сообщает Мариуполь сейчас.

00:12 Полк «Азов» опубликовал видео из бункера «Азовстали», где от российских обстрелов прячутся женщины и дети.