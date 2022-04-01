Война на Николаевщине: В Николаеве с утра прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 24 апреля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 25 апреля.
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06:33 В Николаеве и по области объявили воздушную тревогу.
06:26 В Николаеве с утра прогремели несколько взрывов.