Война на Николаевщине: В Николаеве с утра прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 24 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 апреля.

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06:33 В Николаеве и по области объявили воздушную тревогу.

06:26 В Николаеве с утра прогремели несколько взрывов.