В Буче и Ирпене десятки жителей погибли из-за российских флешеттов

В Киевской области десятки мирных жителей погибли от металлических «дротиков» времен Первой мировой войны – флешеттов.

Как сообщает Генштаб ЗСУ, об этом заявили судмедэксперты, которые производят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях.

Судмедэксперты обнаружили флешетты, в головах и груди погибших.

«Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди, предметов в телах мужчин и женщин. Очень тяжело найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Буча-Ирпенского района», — сказал украинский судмедэксперт Владислав Пировский.

Известно, что флешетты начали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты, сбрасывая с самолетов.

Флешетт может быть длиной от 2,5 до 4 см, имеет острый наконечник и крылышки у окончания. Один снаряд содержит до 8 тысяч флешеттов. Снаряд взрывается в воздухе и флешеты разлетаются по сторонам. После попадания в тело элемент разламывается на 2 части, образуя 2 глубокие, узкие раны.

Несмотря на то, что эти снаряды не запрещены международным правом, использование их в городах является нарушением гуманитарного права.

Напомним, что в Буче заканчивается эксгумация тел убитых и умерших мирных жителей.