«Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел»: СБУ показала переписку оккупанта, который жаловался на «сущий ад» в Чернобаевке

Украинские защитники устроили захватчикам «сплошной ад» в Херсонской области.

Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, и который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области.

«Тут полный пи**ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пи**ы получили, что передать невозможно…», - написал он своему товарищу.

А тот настолько «промыт» пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет «захваченый» до 9 мая Киев, потому что так сказали «в телевизоре по новостям».

«Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Здесь хотя бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал», – объясняет оккупант.

Он отдает себе отчет, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой, отметили в СБУ. Потому просит друга присмотреть за сыном и женой.