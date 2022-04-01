«У нас еды и воды осталось максимум на неделю»: Защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители в подвалах «Азовстали»

Бойцы полка «Азов» в Мариуполе показали, как живут мирные жители в подвалах на территории завода «Азовстали». Женщины и дети уже около двух месяцев не выходят на улицу, и совершенно не понимают от чего их пришла спасать армия рф.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube-канале AZOV media «Забытые миром, но не «Азовом» часть вторая».

Мариупольцы рассказали, что лишились всего: дома, работы, больниц, дорог. Город полностью уничтожен.

Люди не знают, сколько еще протянут в таких условиях – без еды, воды, свежего воздуха и под постоянными бомбардировками, и называют себя «забытыми миром». Среди них много детей, которые постоянно просят помощи – они не могут погулять на улице, не могут нормально есть, у малышей нет памперсов и других необходимых вещей.

— Мы даже на улицу не выходим, у нас дети два месяца не видели солнечного света…У нас воды и еды осталось максимум на неделю, если бы не украинские военные, мы бы уже вообще не знали, что есть и пить, — рассказала женщина.

Мирные жители заблокированного Мариуполя взывают к помощи, не понимая, как весь мир может просто смотреть, как их убивают, ничего при этом не делая.

— Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру! Помогите нам, пожалуйста! Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране! Нам надоели эти бомбардировки, постоянные авиаудары! Я не понимаю, от кого нас здесь спасают! Помогите нам! Остановите агрессию Российской Федерации! — призвала жительница города.