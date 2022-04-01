Зеленский обсудил с главами Госдепа и Пентагона усиление помощи Украине и санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в нашу страну, обговорил с ними усиление помощи для Украины и санкции против РФ.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

– Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем, – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, ныне приоритетные для воюющего государства – оборонную помощь, усиление санкционной политики против россии, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что предоставленная Соединенными Штатами оборонная поддержка на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, защищающих родную землю на передовой.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая и дальше усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

– Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», – подчеркнул Владимир Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и восстановления нашего государства, Президент особо отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности нашего государства.