СБУ опубликовала аудиоперехват оккупантов, где они обсуждают обстрел детей из артиллерии на юге Украины

Российские оккупанты цинично расстреливают школьников и пожилых людей.

Соответствующий аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Указанный шокирующий аудиоперехват спецслужба сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведбатальона с корректировщиком огня.

Для сохранения подлинности СБУ добавили расшифровку этого вызова:

– У меня тишина.

- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабушки? Дети?

– Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку туда ушли. Все.

– Понятно. Что несли?

– Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-то идут.

– Понятно. Отработали?

– Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

– Пропущу пока.

- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой!

– Да, принял.