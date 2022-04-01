СБУ опубликовала аудиоперехват оккупантов, где они обсуждают обстрел детей из артиллерии на юге Украины

Российские оккупанты цинично расстреливают школьников и пожилых людей.
Соответствующий аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.
Указанный шокирующий аудиоперехват спецслужба сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведбатальона с корректировщиком огня.
Для сохранения подлинности СБУ добавили расшифровку этого вызова:
– У меня тишина.
- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабушки? Дети?
– Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку туда ушли. Все.
– Понятно. Что несли?
– Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-то идут.
– Понятно. Отработали?
– Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
– Пропущу пока.
- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой!
– Да, принял.
«Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против оккупантов. А наши военные сделают все, чтобы наказать рашистов на поле боя», – отметили в СБУ.