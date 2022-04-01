Россия не отказалась от замыслов применить химоружие на «Азовстали», – разведка

Против людей, находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, может быть применено химическое оружие.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое «выкуривание» украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасам – носителям боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями «войск радиационной, химической и биологической защиты» будут применяться аэрозоли с химическим оружием.

Известно, что слова президента РФ в обнародованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. Фразу о «снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела» следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия.

Дополнительными подтверждениями планов кремля по применению химического оружия являются:

- «Работа на опережение» – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия;

- Подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.