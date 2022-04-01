В Николаеве на нужды фронта демонтировали около двух сотен билбордов – на очереди киоски

В Николаеве демонтировали около двухсот рекламных конструкций.

Об этом рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета Андрей Ермолаев, сообщили в горсовете.

В понедельник, 25 апреля, работы выполняют на Центральном проспекте, в районе кольца на Херсонском шоссе

Вскоре планируется приступить к демонтажу временных сооружений.

Как известно, по распоряжению областных и городских властей конструкции и временные сооружения используют для нужд украинской армии.