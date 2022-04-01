«Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе», – горсовет

Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе, «маскируя табличками» массовые захоронения возле поселка Мангуш.

Об этом заявили в Мариупольском городском совете.

«Огромную братскую могилу в Мангуше они маскируют «табличками». Пока выходит очень плохо. На фото видим только один сектор захоронения, где судя по нумерации табличек не менее 268 захоронений. На спутниковых снимках от 9 апреля наблюдаем 4 таких сектора. Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев. Учитывая информацию очевидцев о характере и масштабах захоронений в течение апреля, подтверждаем предварительную оценку – в Мангуше похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев», – говорится в сообщении.