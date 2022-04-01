российские хакеры все чаще атакуют простых украинцев: «Во взломанных аккаунтах размещают пропаганду и призывают сдаваться»

​Специалисты Госспецсвязи предостерегают, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Также растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

"Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться", - говорится в сообщении.

В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

- Не открывайте письма от неизвестных адресатов. - Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницы со ссылками своих персональных данных. - Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую ​​услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионажа за человеком и его контактами.

Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

Украинцев просят не переходить по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номера карты, телефона и т.д.

Также в Госспецсвязи напомнили, что получить финансовую помощь от государства можно только в Дії. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Напомним, ранее украинцев предупредили о мошеннических SMS по выплате помощи переселенцам.