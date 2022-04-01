«Такие действия россии не что иное, как терроризм»: Оккупанты потребовали от жительницы Мариуполя 5 тысяч евро за сохранение жизни сына

Оккупационные войска шантажируют мать военнопленного и требуют деньги за сохранность его здоровья и жизни.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
«Жительнице Мариуполя, деятелю культуры, основательницы фестиваля детского кино Ольги Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Новиков Алексей в плену. Основным требованием оккупантов было 5 тысяч евро за сохранение жизни. Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранность жизни. Случилось это 23-24 апреля, оккупанты дали время на размышления до понедельника 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они угрожают пытать и убить парня на видео», – сообщила Денисова.
Алексея Новикова сейчас держат в районе села Малоянисоль, он проходил службу в территориальной обороне. Он включен в список пленных.
«Такие действия РФ не что иное, как терроризм, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с захватом заложников, принятой в Нью-Йорке 17 декабря 1979 г., Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года и военном преступлении согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине», – подытожила Денисова.