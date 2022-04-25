Оккупанты создают фейковые чат-боты

Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.