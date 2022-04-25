Оккупанты создают фейковые чат-боты

Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
«Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot. Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методически минусуют российских оккупантов с нашей земли. Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте! Держим строй и защищаем Украину вместе!» – обратились в ведомстве.