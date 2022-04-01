В рф заявили о задержании «неонацистов», которые якобы планировали нападение на кремлевского пропагандиста Соловьева – в СБУ назвали это креативными фантазиями ФСБ

президент рф владимир путин, а потом и ФСБ рф заявили о задержании «неонацистов, готовивших убийство» известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. В Службе безопасности Украины тем временем ответили, что то – фантазии российских спецслужбы.

Так, путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры рф заявил о «предотвращении покушения на известного российского журналиста», сообщил ТАСС

При этом он заявил, что «нападение готовилось по указке из Киева».

В ФСБ несколько позже заявили, что задержана якобы «группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева».

По утверждению российских силовиков, во время обысков у задержанных «изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику».

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — заявили в ФСБ.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины сообщили, что с интересом ознакомились с очередным «креативом» ФСБ рф, которая «героически задержала неонацистов», якобы планировавших убийство «общественного деятеля» Владимира Соловьева по заказу СБУ.

«В этой связи хотим сообщить следующее: 1. СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории. 2. В.Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины. 3. У СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в «продуктах» собственной низкопробной пропагандистской деятельности», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.