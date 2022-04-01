Украинская военная разведка вернула из плена летчика, сбитого над Донбассом

Усилиями Главного управления разведки Министерства обороны из российского плена освободили украинского летчика, подполковника Романа Василюка.

Об этом сообщили в ГУР.

Украинский пилот Су-25 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Василюк смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

«Он прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка», - сообщили в ГУР.

Пилот 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться: