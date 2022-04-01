Арахамия просит США и Евросоюз ввести санкции против грузинского олигарха Иванишвили, который работает на рф

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия обратится к руководству Евросоюза и США по поводу введения санкций против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, который тесно связан с российской политической верхушкой.

Об этом сообщили в «Слуге Народа».

- Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Грузины дерутся за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинские власти. И причина очень проста – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой, - отметил он.

Арахамия отметил, что недавно опубликованные «пленки Иванишвили» подтверждают эти связи. Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции, убежден глава фракции «Слуга Народа».