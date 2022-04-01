«Ну, еще по мелочам золото набрал»: оккупант хвастаются, что научился «грамотно мародерить» в Украине

Российские оккупанты радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное в Украине можно было беспрепятственно переправить в рф.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских военных, которые есть в распоряжении СБУ.

«Знаешь, что я сделал? Мы когда в деревне стояли – вскрыли с пацанами хату. Знаешь, что я оттуда вынес? Компьютер нах*й. Компьютер, стоимостью тысяч 150. Я его домой привезу. Ну, еще по мелочам набрал: золото там», - сказал оккупант.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает, что они «знают куда прятать».

«Да не отберут. Мы, это знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем».

Напомним как СБУ опубликовала аудиоперехват оккупантов, где они обсуждают обстрел детей из артиллерии на юге Украины.