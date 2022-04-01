В оккупированной Кременной произошли взрывы в мэрии и РОВД, где собрались предатели, - Геращенко

В городе Кременная Луганской области 25 апреля произошли взрывы в мэрии и отделе полиции.

Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Час назад Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа. В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа произошел по время совещания так называемого «народного мэра» Кременной с предателями из силовых структур. Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины, погибли».

«Одновременно со взрывом газа в здании горсовета произошёл второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась группа коллаборантов», - сообщил Геращенко.

Он отметил, что в террористической организации «ЛНР» считают, что взрывы в зданиях горисполкома и полиции Кременной вызваны ударом, нанесённым украинским «Байрактаром» с целью сорвать избрание так называемого «народного мэра».

Город Кременная известен также тем, что ещё в начале марта там был найден труп коллаборанта, главы ОТГ Владимира Струка.