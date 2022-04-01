Взрывы в «министерстве госбезопасности» Приднестровья – это провокация ФСБ, - украинская разведка

Взрывы в столице Приднестровья – это спланированная провокация российских спецслужб.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в Тирасполе 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного «министерства государственной безопасности» и филиала российской ФСБ.

«Впрочем, для руководства ПМР это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении «защищенного пункта управления гражданской обороны города». В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. То есть, еще за три дня до инцидента, руководители ПМР уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера», - отмечено в сообщении.

Взрывы назвали провокацией, организованной ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь ПМР к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию.

По имеющейся информации, ФСБ продолжит серию провокативных терактов на территории ПМР.