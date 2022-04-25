«Если пошел против украинцев – проиграешь», - Зеленский о народной войне против рф

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине удастся вернуть оккупированные россией земли, потому что наше государство поддерживает международная коалиция.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Даже те, кто нас не поддерживал, соглашаются, что сейчас в Украине решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, демократической системы. И прежде всего то, какой быть, и быть ли вообще жизни в центре и на востоке нашего континента. Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, в Тбилиси, в Хельсинки, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты давно и открыто называют врагами, - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, оккупанты ничего не достигли, и не достигнут, потому что временно захваченные города им не покорились.

- Люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно победит… Удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще много городов и громад находятся под временным контролем российской армии. У меня нет сомнений, что это только вопрос времени, когда мы освободим нашу землю. Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну… но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний рейх – проиграешь, если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь, - сказал Президент.