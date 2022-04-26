За два месяца войны государственные награды получили почти 10 тысяч украинских воинов

С начала полномасштабной войны против рф, за два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что вечером 25 апреля присвоил государственные награды еще 269 военнослужащим Вооруженных Сил Украины и девяти военнослужащим Главного управления разведки.

- Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать Украину. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства. Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна.