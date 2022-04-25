ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе от обстрелов оккупантов погибли двое детей

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 25 апреля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 26 апреля.
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00:21 В Донецкой области за 25 апреля россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: двух в Лимане, одного в Марьинке и одного в Ямполе.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни 9-летней девочки и 14-летнего парня. Еще девять человек на территории области получили ранения.
Кроме того, после ранений в Луганской области в Бахмуте умер 1 человек, еще двоим была оказана медицинская помощь. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
00:18 В Ирпене терроборона задержала двух мародеров, которые бросили гранату в женщин, поднявших тревогу.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
«Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся о ней!» - написал Маркушин.
0:11 В результате российских обстрелов, которые пришлись на пять украинских железнодорожных станций, один железнодорожник погиб и четыре ранены. Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Александр Камышин.