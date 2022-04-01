Война на Николаевщине: На Херсонщине ВСУ отбили две атаки оккупантов, заставив отступить с потерями

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 25 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 апреля.

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06:38 В течение суток 25 апреля на Херсонщине и Николаевщине враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции.

Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации и техники, которой пытаются ее получить. Еще два «Орлана-10» и «Элерон» уничтожены при попытке разведать наши позиции.

Кроме того, рашистское войско на юге Украины уменьшено еще на 13 единиц техники, среди которых два танка, три бронированных машины, шесть единиц инженерной техники, две – автомобильной. Утраты живой силы составили 48 орков.

В ОК «Юг» отметили, что ракетные удары противника утром 25 апреля по Одесщине и Николаевщине – попытка врага давить психологически, но силы противовоздушной обороны наготове.

Сам Николаев также накрыли системами залпового огня, попав в кондитерский цех, магазин и по жилым домам. Один человек ранен, потерь нет.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подлодками продолжает терроризировать гражданское судоходство, обеспечивать работы по подъему имущества из затонувшего крейсера и угрожать нанесением ракетного удара по всей территории Украины.