Сегодня на авиабазе США в Германии соберутся министры обороны 40 стран, чтобы обсудить военную поддержку Украины

Во вторник, 26 апреля, представители более 40 государств обсудят вопрос о предоставлении военной поддержки Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Встреча пройдет на военной базе США «Рамштайн» в Германии, Соединенные Штаты будет представлять министр обороны Ллойд Остин.

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, заявил, что главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву. Милли сказал журналистам, что следующие несколько недель могут оказаться решающими.

Представители США, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что ВС РФ делают ставку на мощный артиллерийский огонь, пытаясь прорвать позиции ВС Украины, окружить и уничтожить украинские войска. По оценкам США, многие российские части понесли большие потери, а некоторые потеряли до 30% личного состава. Однако Россия продолжает обладать преимуществом в военном потенциале и численности войск и демонстрирует намерение продолжать войну. Москва также способна финансировать военную кампанию, несмотря на западные экономические санкции.

В свою очередь, ВС Украины демонстрируют высокий боевой дух, креативность в боевых действиях, а также знание территории.

- Они способны победить, если у них будет должное оружие и должная поддержка, - отметил министр обороны США Ллойд Остин.

По оценкам британской военной разведки, потери ВС России составили примерно 15 тыс человек убитыми, около 2 тыс единиц бронетехники, включая примерно 530 танков, 60 самолетов и вертолетов. Россия заявила о потере 1 351 убитыми и 3 825 ранеными.

Накануне стало известно, что США объявят о новой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России на предстоящей неделе.