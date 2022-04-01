Главу ОТГ на Николаевщине, которого ранее задержали за попытку подкупа военкома, подозревают еще и в сотрудничестве с оккупантами

Юрий Заволока В Николаевской области главе ОТГ сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Ранее спецслужба задержала главу ОТГ Вознесенского района при передаче неправомерной выгоды начальнику отдела призыва Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за принятие решения о мобилизации ранее поврежденного транспортного средства, находящегося на балансе в ОТГ и его последующее списание якобы в боевых действиях.

В ходе расследования установлено, что глава ОТГ при оккупации части Вознесенского района предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района Николаевской области, а также дал согласие на сотрудничество с представителем рф в проведении подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, речь идет о главе Бугской ОТГ Юрии Завлоке. В начале марта Заволока попал в плен к российским оккупантам, но позже стало известно, что ему удалось освободиться.