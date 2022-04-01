Оккупанты взломали номер «горячей линии» 28-й ОМБр, чтобы сеять панику среди жителей Николаевщины и Херсонщины

Оккупанты взломали номер «горячей линии» 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, чтобы сеять панику среди жителей Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

«Номер горячей линии бригады (+380 (99) 736 18 89) был сломан. Не имея никакого успеха в наступательных действиях, противник прибегает к информационно-психологическим операциям и рассылает сообщения жителям Николаевщины и Херсонщины с целью создания паники на наших территориях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные атаки. Идет война и враг использует любые методы для достижения преимущества. Номер горячей линии бригады изменен. По всем вопросам обращаться по номеру, указанному в закрепленном сообщении на странице бригады. Вместе победим, Слава Украине!», – говорится в сообщении.