СБУ задержала двух корректировщиков огня по заводам «Укроборонпрома» – предателями оказались действующий и бывший работники предприятий

Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов «Укроборонпрома» за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия представителям рф.

Об этом сообщили в Государственном концерне «Укроборонпром».

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам «Укроборонпрома». Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Предателем оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для нанесения рашистами ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

«Укроборонпром» в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора», – сообщил заместитель генерального директора по безопасности ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

Напомним, как на Харьковщине контрразведка СБУ задержала экс-чиновника администрации Порошенко, шпионившего для российского ГРУ.