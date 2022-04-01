Украина просит у США 2 миллиарда долларов помощи ежемесячно

Украина просит $2 млрд экономической помощи у США каждый месяц, чтобы противостоять гуманитарному кризису из-за широкомасштабного вторжения России.

Об этом пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что на встречах с высокопоставленными официальными лицами США министр финансов Сергей Марченко заявил: Украина ищет не менее $5 млрд экономической помощи ежемесячно, $2 млрд из которых будут поступать от Вашингтона.

— Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну, — сказал Марченко в интервью WP.

По его словам, эти деньги нужны, чтобы не усугубить гуманитарный кризис из-за войны с Россией, а также покрыть неотложные расходы в апреле, мае и июне.

Он отметил, что такая поддержка позволит продолжать выплачивать пенсии, зарплаты медикам и педагогам, а также покрывать другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть часть этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.

Помимо запроса этой помощи, также ожидается дополнительный долгосрочный запрос, чтобы помочь Украине оправиться от гораздо большего ущерба от войны, пишут в издании.

В целом Марченко отметил, что сотрудничество с США становится все большим, и Вашингтон ищет для Украины решения.