«Положили под колесо ногу, проехали - х*й что сказал!»: В СБУ перехватили разговор спецслужб рф, где они делятся, как пытают украинских военнопленных

Россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными, украинцев пытают, вывозят на территорию рф, где «выбивают» информацию.

Об этом свидетельствует опубликованный СБУ телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб россии.

«Двоих поймали. Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!» - говорит оккупант, удивляясь силе духа украинцев.

Его собеседница называет пытки украинских военных «приемом».

«Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: «Не жалеть! Они шли убивать». Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело», - признается она.