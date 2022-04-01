Николаев готовится к нападению или осаде города, не исключая полномасштабное вторжение, - Сенкевич

Враг накапливает силу и технику для вторжению в Николаев, поэтому городская власть готовит город к обороне.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью «УП».

— Мы видим, что Россия через Крым перекидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные постройки. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем, — рассказал Сенкевич, отмечая, что из полей вытащено уже 38 единиц техники врага, которую ремонтируют и передают в использование ВСУ.

Он напомнил, что в марте город был оцеплен на две трети. Тогда российские оккупанты подошли к Южному Бугу, но украинские защитники смогли их отодвинуть.

По словам мэра, российские войска сейчас находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав-Александровка.